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Riva arazisinde satışlar eylülde başlayacak

Galatasaray'ın dev Riva projesinde ön talep eylül ayında toplanacak.

Haber Merkezi | 11.06.2018 - 10:19..
  1. Haberler
  2. Emlak

Galatasaray Spor Kulübü'nün Riva'daki 1 milyon 76 bin 20 metrekarelik arsası için Emlak Konut GYO ile bir anlaşma yapılmıştı. Arsa için yapılan ihalenin kazananı ise geçtiğimiz aylarda Yılmaz İnşaat olmuştu.

Riva arazisinde satışlar eylülde başlayacak

"RUHSAT AŞAMASINA GELDİK"

Projenin detayları ile ilgili bir basın toplantısı düzenleyen şirket, Riva'daki arsada 1500 ile 1600 villa, 70 dönüm park alanı, macera parkının yer alacağı 200 dönüm büyüklüğünde özel orman alanı, gölet, yüzülebilir lagün, klinikler, eğitim kurumları ve mağazalar yer alacağını belirtti.

Türkiye'nin en büyük villa projesi olacağını vurgulayan Yılmaz İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Yılmaz, “Ruhsat aşamasına geldik. Önümüzdeki aylarda ön talep toplamaya başlayacağız. 2+1’den 6+1’e kadar tipinde villalar olacak. Her villanın en az 300 metrekare bahçesi olacak. Villaların büyüklüğü 2+1 villalar 160 metrekareden başlıyor. Natamam şekilde yapılacak villalarımızda, yatırımcı isterse ince işçilik için istediği paketi satın alarak villasını hazır teslim alabilecek.” dedi.

Riva arazisinde satışlar eylülde başlayacak

YÜZDE 80'İ GALATASARAY'IN YÜZDE 20'Sİ EMLAK KONUT'UN

Projenin yatırım bedeli 2 milyar lira olarak açıklanırken bu yatırımın 400 milyon lirası yol ve alt yapı çalışmalarına harcanacak. Yılmaz İnşaat Emlak Konut’a bu projeden en az 3 milyar 808 milyon TL kazanacağını taahhüt etmişti.

Anlaşma gereği bu paranın yüzde 80’i GS'nin yüzde 20’si Emlak Konut’un olacak. GS gelirin yüzde 80’ine denk gelen 761.6 milyon lirayı alacak.

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