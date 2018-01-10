Riva Projesi'ndeki evler yaz aylarında satışa çıkacak

Galatasaray Spor Kulübü'nün Emlak Konut GYO ile hayata geçirdiği projede çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

ÜST GELİR GRUBU DA YATIRIM YAPABİLECEK

Emlak Konut GYO, Riva'da projeyi Eko-Köy projesini olarak hayata geçirme kararı aldı. Bu da projenin ekolojik ve sürdürülebilir mimari yaklaşımla sürdürüleceğini belirtiyor.

Projede müstakil ve az katlı binalar yer alacak. Evlerin metrekare fiyatı 7 bin liradan başlayacak. Böylece orta üst gelir grubundan kişiler de buradan ev alabilecek.

EMLAK KONUT'UN PAYI ARTTI

Geçtiğimiz aylarda gerçekleşen ihalede kazanan Yılmaz İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş. olmuştu.

İhale sonrası yapılan protokolde arsa bedelinin yüzde 80’i Galatasaray’ın, yüzde 20’si de Emlak Konut GYO’nun olmasına karar verilmişti. Son dönemlerde alınan karara göre ihalede Emlak Konut'un payı 190 milyon 400 bin lira olacak.