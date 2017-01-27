Riva ve Florya arazilerinin detayları belli oldu

Galatasaray, Emlak GYO ile Riva ve Florya arazilerinin üst kullanım hakkına yönelik yaptığı anlaşmanın detaylarına ulaşıldı.

- Sözcü'nün haberine göre, 508 milyon TL'lik ilk gelir, 5 taksitte ödenecek. Ancak bu paranın tamamı, Deniz Faktoring'e kırdırılacak. G.Saray'a kırdırma işlemi sonrası 340 milyon TL kalacak.

GALATASARAY'A 10 MİLYON DOLAR KALACAK

- 168 milyon TL, Deniz Faktoring'in payı olacak. Yönetim, 4 senede toplam 120 milyon dolar (456 milyon TL) faiz ödemektense yaklaşık üçte biri kadar faktoring payı vermeyi tercih ediyor. 340 milyon TL (yaklaşık 88.5 milyon dolar) ile Aktifbank'a olan 30 milyon dolarlık borç kapatılacak. Denizbank'a olan 600 milyon TL'lik borcun bir bölümü ödenecek, Riva arazisi üzerindeki ipotek kalkacak. Kulübün kasasına yaklaşık 10 milyon dolar kalacak.

- Riva ve Florya arazilerine yapılacak konutların satışıyla 508 milyon TL'lik üst kullanım hakkı geliri 500 milyon dolar seviyesine çıkacak.

6 YILLIK İNŞAAT SÜRESİ

- Hasılat payı yüzde 80 Galatasaray'a, yüzde 20 Emlak GYO'ya şeklinde olacak ve değişmeyecek.

- Emlak GYO, 6 yıllık inşaat süresini aşamayacak.

- Florya'nın taşınması için Kemerburgaz'da yeni arazi bulundu. TT Arena'ya yakın bu araziyle ilgili imzalar kısa süre içinde atılacak.

EMLAK GYO ÖDEME PLANI

Eylül 2018= 152.6 milyon TL

Mart 2019= 101.7 milyon TL

Eylül 2019= 101.7 milyon TL

Mart 2020= 76.3 milyon TL

Eylül 2020= 76.3 milyon TL

Toplam= 508.7