Riva'nın en değerli arazisi satışa çıkarıldı

İstanbul'un Beykoz ilçesine bağlı Riva'daki araziler daha önce yapılan ihaleler ve satışlarla birlikte değerine değer kattı.

BİR ARAZİ DAHA SATIŞA ÇIKARILDI

Galatasaray Spor Kulubü şimdi ise Riva'da bulunan yeni bir arazisini daha satmaya hazırlanıyor. 17 bin 687 metrekare büyüklüğe bir alan ile 213 parselde yer alan 16 bin 625 bin metrekare büyüklüğe sahip iki parsel Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından satışa sunuldu.

TURİZM İŞLETMESİ YER ALIYOR

Riva bölgesinde bulunan emlakçılar, bölgenin değerli olduğu görüşünde birleşiyor. Burada turizm işletmesi yer alıyor.

24 TEMMUZ'A KADAR TEKLİFLER ALINACAK

Tesisler, Sabiha Gökçen Havaalanı’na 57 km mesafede bulunuyor. Arazi için temmuz ayının 24'üne kadar teklifler alınacak. Arazilerin hızlıca değerlendiği Riva'da son 1.5 yılda arsaların metrekare fiyatları 300-400 TL’lerden 1000 TL'lere gelmiş durumda.