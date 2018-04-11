Riyad'da iki ayrı patlama

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da 2 patlama sesi duyuldu ve dumanlar yükseldi. Oldukça şiddetli duyulan patlamaların sebebi henüz bilinmiyor.
Suudi Arabistan devlet televizyonu Al Arabiya, Suudi hava savunma sistemlerinin başkent Riyad'a atılan füzelere müdahale ettiğini duyurdu.
SUUDİ ARABİSTAN'A SATILAN PATRİOTLAR
Öte yandan ABD'li dış politika dergisi Foreign Policy, geçtiğimiz günlerde yayınladığı makalesinde Suudilere satılan Patriotların hiçbir füzeyi vuramadığını savunarak Suudi halkının Patriotları limon olarak gördüğünü iddia etmişti.
Suudilere satılan patriotlar birer limon haberi