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Reza Zarrab soruşturmasında gözaltı sayısı 17 oldu

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 17'ye yükseldi.

AA | 05.12.2017 - 11:44..
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, hakkında geçen hafta başlatılan ve mal varlığına el konulan şüpheli Reza Zarrab ile ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında Zarrab'ın yanında çalışan ve ABD'deki davaya evrak yolladığı iddia edilen şüpheliler Sinem A, Regaip A. ve Mustafa H'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

14 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Elde edilen yeni deliller ışığında soruşturmanın genişletilmesi üzerine söz konusu 3 şüpheli dışında 14 kişi daha gözaltına alındı. İstanbul emniyet Müdürlüğüne getirilen zanlıların buradaki işlemleri sürüyor.

FETÖ'CÜ POLİSLER ABD'YE EVRAK GÖTÜRDÜ

Bu arada, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne gönderilen bir ihbar mailinde, gözaltındaki şüphelilerden Regaip A. ile birlikte çalıştıklarını ifade eden bir kişinin, Regaip A, Mustafa H. ve Sinem A'nın FETÖ’cü olduğunu belirterek, söz konusu kişilere görevden alınan FETÖ'cü bazı polislerin getirdikleri evrakları ABD’ye götürdüğünü söylediği öğrenildi.

Bunun üzerine yapılan operasyonla gözaltına alınan 3 şüphelinin adreslerinde yapılan aramada Zarrab'ın şirket bilgilerinin bulunduğu dijital verilerin elde edildiği belirtildi.

Zanlıların dijital malzemelerinden ele geçirilen dokümanların incelendiği, bir şüphelinin telefonundan çıkan belgede, şüpheli Zarrab'ın Dubai'ye yerleşmek için araştırma yaptırdığına dair ifadelerin yer aldığı belirtildi.

EVRAKLARIN YAKILMAK İSTENDİĞİ İDDİASI

Öte yandan, Sarıyer’de, Reza Zarrab'la bağlantılı olduğu belirtilen bir şirkette bazı evrakların yakılmak istendiği iddiaları üzerine polis çalışma başlattı. Yapılan araştırmada, buradan elde edilen bazı belgelere incelenmek üzere el konuldu.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca şüpheli Reza Zarrab ve yakınları hakkında geçen hafta soruşturma başlatıldığı ortaya çıkmıştı. Soruşturma kapsamında şüpheli Zarrab ve irtibatlı olduğu şahısların, yazılı ve görsel basından elde edilen bilgilerde "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin güvenliği, iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibari ile gizli kalması gereken bilgileri diğer bir yabancı devlet lehine casusluk maksadıyla temin ettiği ve mal varlığını kaçırma girişiminde bulunduğuna" dair bilgilere ulaşıldığı belirtilmişti.

Zarrab ve diğer şüphelilerin gerek atılı suçu işleyip işlemediği hususunda inceleme yapmak, gerekse mal varlığı değerlerinin işlenen bu suçlardan kaynaklanmış olma ihtimali, mal varlığı değerlerini kaçırmasının önlenebilmesi amacıyla atılı suçun işlendiğine dair bulgu ve emarelere ulaşılmış olmasından, gecikmesinde sakınca bulunan hallerin mevcut olduğu dikkate alınarak, soruşturma çerçevesinde şüpheli Zarrabile irtibatlı olan yakınlarının taşınır ve taşınmaz tüm mal varlıklarına, banka, şirketler ve diğer tüm kurumlar nezdindeki hak ve alacaklarına, şirket hisselerine KHK ve CMK maddeleri uyarınca el konulmasına karar verilmişti. Soruşturmayı yürüten savcılık, konuyla ilgili gerekli işlemlerin yapılması amacıyla el koyma kararını İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne, tapu, banka ve ticaret siciline göndermişti.

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