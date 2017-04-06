Rize-Artvin havalimanı 2020'de tamamlanacak

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 29 Ekim 2020'de bitirileceğini bildirdi.





85 MİLYON TAŞ DOLGU

Bu havalimanının, dünyanın denizde yapılmış üçüncü ve Türkiye'nin ikinci havalimanı olacağını ifade eden Arslan, "25 metre derinliğinde ve 85 milyon ton taş dolgu yapacağız. Havalimanın önemini ve özelliğini vurgulaması adına çok önemli. Konvansiyonel boyut dediğimiz 3 bin metreye 45 metrelik bir pist olacak. Dünyanın her yerine uçabilecek uçakların gelebileceği ve inebileceği bir pistten bahsediyoruz." diye konuştu.

2020'DE BİTİRİLECEK

Arslan, havalimanının yılda 3 milyon yolcuya hizmet edebileceğini belirterek, "25 bin metrekare kapalı alana sahip olan bir terminal yapacağız. Onun da proje süreçleri devam ediyor. Sözleşmesine göre 2021 yılında bitmesi öngörülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile arkadaşlarımızla tekrar görüştük. Rize-Artvin Havalimanı 29 Ekim 2020 yılında bitirilecek. Yani 3,5 yıl sonra biz bu havalimanını bitirmiş olacağız. Bölge insanının hizmetine sunmuş olacağız. Yeter ki amacınız iş yapmak ve eser üretmek olsun. Bu bölge taşa da doğal güzelliklere de sahip. Biz taşı bulacağız ve bu havalimanını yapıp gerçekleştireceğiz. Bundan da Rizeliler ve Artvinliler mutlu olacak. Rize-Artvin Havalimanıhem bölgeye bölge insanına ve bu kadar değerli turizm merkezi olan bir yere misafirlerimizi ağırlayacak bir havalimanı kazandırmış olacağız."





"6 HAVALİMANI'NIN YAPILMASI İÇİN SÜREÇLER DEVAM EDİYOR"

Arslan, bununla da yetinmediklerini belirterek, "Şu an aktif olarak 6 havalimanının yapılması ile ilgili süreçleri devam ettiriyoruz. İstanbul, Rize-Artvin, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Yozgat, Karaman, Gümüşhane-Bayburt arasına hizmet edebilecek bir havalimanı, İzmir Çeşme'de de yeni bir havalimanı..." dedi.