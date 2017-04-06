taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.769
USD
3,7029
EURO
3,9535
ALTIN
149,11
PETR
54,6000

Rize-Artvin havalimanı 2020'de tamamlanacak

3 milyon yolcuya hizmet vermesi planlanan Rize-Artvin Havalimanı 29 Ekim 2020'de hizmete sunulacak.

06.04.2017 - 15:12
  1. Haberler
  2. Projeler

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Rize-Artvin Havalimanı'nın 29 Ekim 2020'de bitirileceğini bildirdi.

Rize-Artvin havalimanı 2020'de tamamlanacak

85 MİLYON TAŞ DOLGU

Bu havalimanının, dünyanın denizde yapılmış üçüncü ve Türkiye'nin ikinci havalimanı olacağını ifade eden Arslan, "25 metre derinliğinde ve 85 milyon ton taş dolgu yapacağız. Havalimanın önemini ve özelliğini vurgulaması adına çok önemli. Konvansiyonel boyut dediğimiz 3 bin metreye 45 metrelik bir pist olacak. Dünyanın her yerine uçabilecek uçakların gelebileceği ve inebileceği bir pistten bahsediyoruz." diye konuştu.

2020'DE BİTİRİLECEK

Arslan, havalimanının yılda 3 milyon yolcuya hizmet edebileceğini belirterek, "25 bin metrekare kapalı alana sahip olan bir terminal yapacağız. Onun da proje süreçleri devam ediyor. Sözleşmesine göre 2021 yılında bitmesi öngörülüyor. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimatları ile arkadaşlarımızla tekrar görüştük. Rize-Artvin Havalimanı 29 Ekim 2020 yılında bitirilecek. Yani 3,5 yıl sonra biz bu havalimanını bitirmiş olacağız. Bölge insanının hizmetine sunmuş olacağız. Yeter ki amacınız iş yapmak ve eser üretmek olsun. Bu bölge taşa da doğal güzelliklere de sahip. Biz taşı bulacağız ve bu havalimanını yapıp gerçekleştireceğiz. Bundan da Rizeliler ve Artvinliler mutlu olacak. Rize-Artvin Havalimanıhem bölgeye bölge insanına ve bu kadar değerli turizm merkezi olan bir yere misafirlerimizi ağırlayacak bir havalimanı kazandırmış olacağız."

Rize-Artvin havalimanı 2020'de tamamlanacak

"6 HAVALİMANI'NIN YAPILMASI İÇİN SÜREÇLER DEVAM EDİYOR"

Arslan, bununla da yetinmediklerini belirterek, "Şu an aktif olarak 6 havalimanının yapılması ile ilgili süreçleri devam ettiriyoruz. İstanbul, Rize-Artvin, Çukurova Bölgesel Havalimanı, Yozgat, Karaman, Gümüşhane-Bayburt arasına hizmet edebilecek bir havalimanı, İzmir Çeşme'de de yeni bir havalimanı..." dedi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

Başbakan Yıldırım: Naber Bakan bey dedi

86
Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

Hollanda'da 'erkekler el ele' kampanyası

140
Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

Kılıçdaroğlu: Benim gibi tek adam olsunlar

304
İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

İdlib'te eşini ve ikiz çocuklarını kaybeden babanın feryadı

164
Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

Bitlis'te 20 terörist öldürüldü

242
Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

Referandum Rehberi izleyiciyi ekrana kilitledi

57
Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

Türk asıllı Alman vekil 'MİT elemanlarını kovun' dedi

216
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM