Rize- Artvin Havalimanı'nda çalışmalar sürüyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, geçtiğimiz günlerde Artvin'e gelerek bir etkinliğe katıldı. Bakan Turhan, Türkiye'de ve özellikle Artvin'de gerçekleşen projelerle ilgili açıklamalarda bulundu.

"ARTVİN'İ YÜKSEK STANDARTLI YOLLARLA BAĞLAYACAĞIZ"

Turhan, "Biz de bu zenginlikleri ekonomiye kazandırmak için çalışıyoruz. Bunun için de ulaşım altyapısı çok önemli. Bölgenin şartları gereği kara yolu ulaşım sistemlerine önem veriyoruz. Karadeniz Sahil Yolu yapıldı, Sarp Sınır Kapısı çalışıyor, Artvin- Borçka yolu üzerinde Artvinlilerin rüyası olan Cankurtaran Tüneli de tamamlandı. Onun bağlantı yollarında da çalışmalarımız devam ediyor. En kısa zamanda onları da tamamlayıp ana ulaşım sistemlerimize Artvin'i daha yüksek standartlı yollarla bağlayacağız." dedi.

"HAVALİMANI 2020'DE AÇILACAK"

Ayrıca Rize- Artvin Havalimanı projesine de değinen Turhan, "Artvin'e sadece yollar değil, Artvin ve Rize ilimizle ortak kullanılacak bir havaalanımız da deniz üzerinde yapılıyor. Artvin'e en yakın havaalanı Trabzon'da. Bu havaalanımız açıldığında inşallah Artvinli uçağa daha rahat ulaşabilecek. Hükümetimizin ortaya koyduğu bir kriter var, 100 kilometrede her vatandaşımız havaalanına ulaşabilecek. İnşallah Artvinli de bu imkana yakın bir zamanda kavuşacak. Önemli bir gecikme olmazsa 2020 yılında hizmete açmayı planlıyoruz." ifadelerini kullandı.