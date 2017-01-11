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Rize- Artvin Havalimanı'nda mali teklifler yarın alınıyor

Denize dolgu yapılarak inşa edilecek olan Rize- Artvin Havalimanı'nda yarın mali teklifler sunulacak.

Haber Merkezi | 11.01.2017 - 09:06
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Deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilen dünyada üçüncü, Türkiye'de ise ikinci havalimanı olacak Rize-Artvin Havalimanı'nda mali teklifler yarın alınacak.

MALİ TEKLİFELER YARIN SUNULACAK

Rize merkeze 34, Trabzon'a 105, Artvin sınırına ise 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilecek havalimanı için mali teklifler, yarın sunulacak. İhaleye, ön yeterlilik başvurusunda bulunan 11 firmadan 5'i davet edildi.

15 GÜN İÇİNDE YER TESLİMİ YAPILACAK

İhaleyi kazanan firma, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimine yaparak işbaşı yapacak. Havalimanının, yer tesliminden itibaren bin 800 günde tamamlanması öngörülüyor.

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