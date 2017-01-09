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Rize- Artvin Havalimanı'nın ihale süreci başlıyor

Türkiye'nin ikinci deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilecek havalimanı için mali teklifler 12 Ocak'ta sunulacak.

Haber Merkezi | 09.01.2017 - 13:14
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Dünyanın üçüncü, Türkiye'nin ikinci, deniz üzerine dolgu yöntemiyle inşa edilecek havalimanı için ihale sürecine girildi.

Rize- Artvin Havalimanı'nın ihale süreci başlıyor

ARTVİNE SINIRINA 75 KİLOMETRE UZAKLIKTA OLACAK

Havalimanının Rize merkeze yaklaşık 34 kilometre, Trabzon merkeze yaklaşık 105 kilometre ve Artvin sınırına 75 kilometre uzaklıktaki Yeşilköy ve Pazar sahili mevkisine inşa edilmesi planlanıyor.

Rize- Artvin Havalimanı'nın ihale süreci başlıyor

MALİ TEKLİFLER 12 OCAK'TA VERİLECEK

Rize- Artvin Havalimanı için mali tekliflerin 12 Ocak'ta verileceği açıklandı. İhaleye, ön yeterlik başvurusunda bulunan 11 firmadan 5'i davet edildi.

YER TESLİMİNDEN 800 GÜN SONRA BİTİRİLECEK

İhaleyi kazanan firma ile sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacak. Yer tesliminden itibaren bin 800 günde havalimanı tamamlanacak.

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