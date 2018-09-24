Rize Belediyesi’nden kesilen çınar ile ilgili açıklama

Rize’de, yapılan araştırmalar neticesinde 80 yıllık olduğu ve çürümeye başladığı için eğildiği tespit edilen çınar ağacı Rize Belediyesi Rize Orman İşletmeleri Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılan çalışma ile tehlike arz ettiği gerekçesi ile kesildi.

SOSYAL MEDYADA LİNÇ KAMPANYASI BAŞLATILDI

Bazı vatandaşların sosyal medya hesaplarından ‘200 yıllık çınar kesildi’ gibi paylaşımlar yapması üzerine Rize Belediyesi yazılı bir açıklama yaptı.

Rize'de cadde üzerindeki çınar ağacını kestiler

AĞACIN ÜÇTE İKİLİK KISMININ ÇÜRÜDÜĞÜ BELİRTİLDİ

Rize Belediyesi tarafından yapılan açıklamada çınarın yarısından fazlasının gövde boyunca çürüdüğüne dikkat çekilerek “Rize Merkez, Yeniköy Mahallesi Tevfik İleri Meydanı 7/A karşısında bulunan çınar ağacının tamamen çürümesi nedeniyle can-mal güvenliği açısından tehlike oluşturduğu vatandaşlarımız tarafından Belediyemize iletilmiştir. Bu nedenle Rize Belediyesi-Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü/ Rize Orman İşletme Müdürlüğüne ve Rize Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne başvurarak belirtilen koordinattaki ağacın incelenmesi ve tescilli anıt ağaç envanterinde olup olmadığına dair bir rapor talep edilmiştir. Belediyemize verilen rapora göre; çınar ağacının gövde ve öz odununda 3/2’lik kısmının gövde boyunca tamamen çürüdüğü, ağacın yere dönük olduğu ve dolmuş durakları üzerine devrilme olasılığının bulunduğu belirtilerek kesilmesinde bir sakınca olmadığı hususu vurgulanmıştır. Bu rapor doğrultusunda Belediyemiz ekipleri 23.09.2018 tarihinde ilgili ağacı can ve mal kaybını engellemek amacı ile kesmiştir. Tüm yasal izinler alınmış ve konu ile ilgili yasal süreç sonuna kadar izlenmiştir." denildi.