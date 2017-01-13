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Rize Havalimanı ihalesinin kazananı belli oldu

Rize Havalimanı için mali tekliflerin yapıldığı ihale sonuçlandı.

13.01.2017 - 09:42
  1. Haberler
  2. Emlak

Denizi doldurarak yapılması planlandığı için kent ve yaşam savunucularının eleştiri oklarını çevirdiği Rize Havalimanı’nın ihale süreci tamamlandı. İhaleyi, AKP’ye yakınlığı ile bilinen Cengiz İnşaat kazandı.

Rize Havalimanı ihalesinin kazananı belli oldu

5 ŞİRKET DAVET EDİLMİŞTİ

ihalede, ön başvuru yapan 11 şirketten 5 tanesi davet edildi. Davet edilen Yapı Merkez-Mön İnşaat, IC İçtaş Astaldi-Astur İş Ortaklığı, Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı, Şenbay Madencilik AŞ-Limak İnşaat İş Ortaklığı, TAV Tepe Akfen-Özaltın İş Ortaklığı tekliflerini ihale komisyonuna sundu.

Rize Havalimanı ihalesinin kazananı belli oldu

15 GÜN İÇİNDE İMZALAR ATILACAK

İhale, verilen tekliflerin içerisinde en düşük teklifi veren Cengiz İnşaat-Aga Enerji İş Ortaklığı’na verildi. İhalenin kazanılmasının ardından 15 gün içinde imzalar atılacak ve yer teslimleri yapılarak inşaat çalışmalarına başlanacak.

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