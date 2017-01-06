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Rize Havalimanı inşaatı gelecek yıl başlıyor

Türkiye’nin ikinci deniz üzerine yapılacak havalimanı olan Rize Havalimanı için teklifler verildi.

Haber Merkezi | 06.01.2017 - 09:12
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Dünyanın üçüncü, Türkiye’nin ikinci deniz üzerine yapılacak havalimanı olan Rize Havalimanı için düzenlenen ihalede teklif veren 11 firmadan 5 grubun ön yeterlilik aldığını açıkladı.

2017 HEDEFLERİ AÇIKLANDI

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, TCDD Kule Restoran’da düzenlediği basın toplantısında, Bakanlığının 2016 faaliyetlerini değerlendirdi, 2017 hedeflerini açıkladı.

ÖNÜMÜZDEKİ YIL BAŞLANACAK

Bakan Arslan, Rize-Artvin bölgesel havalimanında 5 grubun ön yeterlilik aldığını ve ocak ayı içinde mali tekliflerin alınacağını, önümüzdeki yıl işe başlanılacağını söyledi.

Bakan Arslan, 14 kilometrelik Ovit Tüneli’nin inşaatının bittiğini, donanım çalışmalarının ise devam ettiğine vurgu yaparak, Gümüşhane’yi Trabzon’a bağlayacak olan Zigana Tüneli’nde de inşaatın sürdüğünü belirtti.

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