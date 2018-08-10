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Rize için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

Rize Valiliği, kent sakinlerine ve yetkililere beklenen şiddetli yağış nedeniyle dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

AA | 10.08.2018 - 10:46..
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Rize Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Meteorolojiden alınan son değerlendirmelere göre, bölgede devam eden yağışların bugün öğle saatlerine kadar doğu ilçelerinde özellikle Ardeşen ve Fındıklı civarında şiddetli olacağı belirtildi.

Rize için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

"TAŞKIN RİSKİ BULUNUYOR"

Metrekareye saatte 76 ila 100 kilogram arasında yağış düşeceğinin tahmin edildiği vurgulanan açıklamada, "Taşkın riski bulunduğundan yaşanabilecek ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksama gibi olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir." ifadesi kullanıldı.

Rize'de dün akşam yaşanan şiddetli yağış nedeniyle heyelanlar meydana gelmiş ve  Ardeşen-Çamlıhemşin karayolu bir süre trafiğe kapatılmıştı.

Rize için şiddetli yağış uyarısı yapıldı

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