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Rize ile Trabzon’u ayıran İyidere neden iyi

Karadeniz’in iki efsane şehri Rize ile Trabzon arasında sınır olan İyidere ilçesi, anlatılanlara göre bu kadar yeşil olduğu için ‘iyi’ değil.

Özel Haber | 01.02.2018 - 15:19..
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Rize ile Trabzon’u ayıran İyidere neden iyi

ENSONHABER.COM/Selen Kaldırım

İyidere’nin batısında Trabzon’un Of ilçesi, doğusunda ise Rize’nin Derepazarı ilçesi var. Rize’ye bağlı yüzölçümü 25 kilometre kare olan ilçenin etrafı, sonsuz gözüken yeşilliklerle kaplı. Zaten söz konusu Karadeniz ise çok farklı renk seçenekleri olduğu söylenemez.

TRABZON- RİZE HUSUMETİ

Trabzonluların ve Rizelilerin birbirine olan aşkını hemen hemen hepiniz duymuşsunuzdur.  Yıllar boyunca  ‘Rizeli Trabzonluyu sevmez, Trabzonlu Rizeliyi sevmez’ diye diye, bu durum toplumda bir norm gibi kabul edilir oldu.

Rize ile Trabzon’u ayıran İyidere neden iyi

Fakat bunun yanında Karadeniz insanlarının kendi aralarındaki teşkilattan da söz etmek lazım.  Ego savaşlarını bir kenara bırakırsak; ‘hemşehrilik’ olayının hiç ölmeyeceği bir samimiyet vardır aralarında.

NEDEN İYİDERE

Eski adı Aspet olan ilçe, bugünkü ismini bölgede üretilen bir çaydan(İyidere)  dolayı alıyor. Denize kıyısı olan ilçenin bir diğer tarafı, Karadeniz’in yüksek dağlarıyla kaplı. Bölgede kadınlar çay toplama görevini üstlenirken, erkekler genelde çay fabrikalarında çalışmakta.

Rize ile Trabzon’u ayıran İyidere neden iyi

Coğrafi konumu Rize ile Trabzon’un arasına düşen bir yerin namı olur da hikayesi olmaz mı? Halk arasında dolaşan bir rivayete göre ilçenin adı bir çaydan değil, zamanında iki şehrin dalaşmalarına ithafen bir espriden geliyor: ‘’Trabzon ile Rize’yi ayırıyor, bundan iyi dere mi olur?’’

Rize ile Trabzon’u ayıran İyidere neden iyi

FUTBOL REKABETLERİ

Aralarında söz gelimi bir rekabet olan bu iki Karadeniz şehrinin husumetini futbol takımlarında da sıkça görüyoruz.

Rize ile Trabzon’u ayıran İyidere neden iyi

Geçtiğimiz yıl Spor Toto Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor, Alanyaspor'u 1-0 yenmesine rağmen küme düştü. Bursaspor, geriye düştüğü maçta Trabzonspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı başardı. Rizespor taraftarları Trabzonspor'un şike yaptığını iddia ederek komşu şehir takımına tepki gösterdi. 

Gerek futbolda gerekse halk arasında bir husumet olduğu yadsınamaz. Kendi aralarındaki bu çekişme, İyidere rivayeti gibi zaman zaman esprili, zaman zaman da gerçekçi bir biçimde karşımıza çıkıyor.

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