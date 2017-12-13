Rize milletvekilinden viyadük açıklaması

Rize’nin şehircilik yapısına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karal, şunları dedi:

"ŞEHRİN NEFES ALABİLMESİ İÇİN BAZI ŞEYLERİ YIKMAK GEREK"

Trafikteki sorunun çözümü için yeni bulvarlar, kavşaklar ve yolların açılması gerektiğini söyleyen Karal “Bunları yapabilmek için belli şeylere yıkacaksınız. Yani şehrin nefes alabileceği ana arterleri açmadıktan sonra sizin trafik sorununa çözüm bulmanız mümkün değil. Bu yönde Rize’mizde atılan ciddi adımlar var. Bu çalışmaların bir irade sağlamlığı ortaya koyarak bitirilmesi lazım.” ifadelerini kullandı.

YENİ BULVAR PROJESİ

Karayolları Genel Müdürlüğü’nün Rize’deki trafik sorununa önemli ölçüde çözüm bulacak çalışmaları olduğunu hatırlatan Karal, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

“UTANÇ DUVARLARI”

İhalesi yapılmış bir projenin yavaşlamasını ve bir takım itilaflara kurban gitmesini çok garip karşıladığını belirten Karal, bu durumun kendisini çok üzdüğünü belirterek “Şehrin içerisinde adeta utanç duvarı şeklinde duran viyadüklerin yer altına indirilmesi noktasında bir düşünce ortaya atılmıştı. Bunun da farklı görüşlere kurban gitmemesini arzu ediyorum. Biz kimsenin evinin, dükkanın, arazisinin yıkılması ya da istimlak edilmesiyle karşı karşıya keşke kalmasak. Ama bir projenin uygulanabilmesi adına bir karar alınmışsa ve bu karar doğruysa, bunu hep beraber sahiplenmemiz lazım. Özellikle Rize merkezde yaşanan trafik yoğunluğunun bertaraf edilebilmesi adına sadece Güney Çevre Yolu’nun yeteceğine inananlardan değilim. Güney Çevre Yolu’nun mutlaka sahile bağlantıları açılmalıdır. Bu şekilde trafik rahatlayacaktır.”