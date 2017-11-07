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Rize'de sarmaşıkların sardığı ev ilgi odağı oldu

Rize'de, arka cephesi sarmaşıklarla kaplanıp görünmez olan ev görenleri kendisine hayran bırakıyor.

07.11.2017 - 14:02
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Rize'de Atatürk ve Cumhuriyet caddelerini birbirine bağlayan yol kenarında yer alan 2 katlı ev, mirasçılarının ilgisizliği nedeniyle arka cephesi sarmaşıklarla kaplandı.

Rize'de sarmaşıkların sardığı ev ilgi odağı oldu

İLGİ ODAĞI HALİNE GELDİ

İlgi odağı haline gelen sarmaşıklı evi gören bir daha bakıyor, fotoğraf çekip, selfie yapıyor. Çevresinde yükselen binalarla etrafı çevrilmeye başlanan evin ön cephesinde ise bir esnaf manav işletiyor.

Evin yanında esnaf olan Selçuk Ülgen, sarmaşıkların sardığı evin mükemmel bir yapı haline geldiğini belirterek, “Ev şehre ayrı bir güzellik katıyor. İstesek bu şekilde olamazdı. Doğayı kendi haline bırakmak lazım. Benim böyle bir yerim olsa buradan çıkmam.” dedi.

Rize'de sarmaşıkların sardığı ev ilgi odağı oldu

HAKKINDA TÜRKÜ BİLE BESTELENDİ

Şair ve türkücü Ahmet Çakar, sarmaşıkların sardığı evle ilgili tek dizeli bir türkü besteledi. Çakar'ın seslendirdiği, yörede 'atma türkü' denilen doğaçlama türkünün dizeleri şöyle:

Sevdum iki tane kız, dediler beni aşık
Bunun sahibi yok mi evi sardi sarmaşuk
Bi su vereyim sana elime su tasına
Sarmaşuk evi sardı şehrun ortasına

Rize'de sarmaşıkların sardığı ev ilgi odağı oldu

Rize'de sarmaşıkların sardığı ev ilgi odağı oldu

Rize'de sarmaşıkların sardığı ev ilgi odağı oldu

Rize'de sarmaşıkların sardığı ev ilgi odağı oldu

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