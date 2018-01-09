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Rize yat limanında eriyen taşlar suya gömülüyor

19 yıl önce başlayan ve ödenek yetersizliğinden tamamlanamayan projede suya dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı ortaya çıktı.

DHA | 09.01.2018 - 11:45..
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Rize yat limanında eriyen taşlar suya gömülüyor

Rize'de, 1998 yılında Gülbahar Mahallesi sahilinde Rize Belediyesi tarafından 200 yat kapasiteli 800 metre uzunlukta mendireğe sahip yat limanı projesi hazırlandı.

PROJE 2001'DE ÖDENEK YETERSİZLİĞİNDEN DURDU

Dönemin başbakanı Mesut Yılmaz tarafından 1999 yılında temeli atılan yat limanı, yaklaşık 1 milyon tona yakın taş nakledildikten sonra 2001'de ödenek yetersizliği nedeniyle durduruldu.

Rize yat limanında eriyen taşlar suya gömülüyor

TAŞLAR UFALANARAK DAĞILDI

Projeye bugünün maliyeti ile yaklaşık 3 milyon lira harcandığı belirtildi. Proje, göreve gelen belediye başkanları tarafından maliyetli olduğu belirtilerek devam ettirilmedi.

Ortada kalan projede zamanla dolgu yapılan mendireğin kaybolmaya başlandığı fark edildi. Yat limanı dolgusunda suya dayanıksız yumuşak taşlar kullanıldığı, yüzeyde kalan taşların ise ufalanarak dağıldığı ortaya çıktı.

Rize yat limanında eriyen taşlar suya gömülüyor

"DENİZ ALDI GÖTÜRDÜ"

Rizeliler de yat limanı dolgusunun her geçen gün eriyip kaybolmasına tepki gösterdi. Kent sakinleri, taşların her geçen gün ufalanıp kaybolduğunu anlatırken, "Belirlenen taşlar uygun değildi. Yatırım yapıldı, deniz aldı hepsini götürdü.” ifadelerini kullandı.

Rize yat limanında eriyen taşlar suya gömülüyor

"TAŞLAR ERİMİYOR, YERLEŞİYOR"

Projeyi başlatan dönemin Rize Belediye Başkanı Anavatan Partili Hızır Hop, projenin Rize turizmine katkı sağlaması amacıyla hazırlandığını belirtti.

Projede kullanılan dolgu taşlarının çekirdek taş dolgusu olduğunu ifade eden Hop, “Çekirdek dolguda kullanılacak taşın zaten o kadar sert olması şart değil. Ama üzeri daha sert bir taşla kaplanacak. Taşlar erimiyor, yerleşiyor. Bu durum normaldir. Bu dolgunun üzerine daha sert bir taşla kamuflaj yapmak lazım. Tabii bu ödenek meselesi. Ödenek temin edilirse yapılması bence uygundur. Rize'nin bu projeye ihtiyacı var."

Rize yat limanında eriyen taşlar suya gömülüyor


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