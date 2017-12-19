Rize’de 2018 yılı

Rize İl Genel Meclisi’nin devam eden Aralık ayı il genel meclisi grup toplantısında turizm faaliyetleri ve planlamaları görüşüldü.

''TURİZMDE YAVAŞ VE EKSİK İLERLİYORUZ''

Rize turizminin ulaşım ve altyapıya ihtiyacı olduğunu belirten İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Kazancı "Rizemizde turizm sezonu 4 veya 5 ay gibi bir süre olmasına rağmen bu yıl ilimize gelen turist sayısı geçen ayın rakamlarına göre 823 bin 333 kişidir. Bu rakam yıl sonuna kadar 850 bin civarı olacak. Bu turistlerden sadece 200-250 bin civarında bir turist ilimizde konaklama yapmıştır. Komşu illerimizde konaklamada bu rakamlar milyonlarla ifade edildiğinde turizmde ne denli yavaş ve eksik ilerlediğimiz açıkça görülmektedir.'' ifadelerini kullandı.

''DOĞAL YAPILARIMIZ HAK ETTİĞİMİZ PAYI ALAMADI''

Mehmet Kazancı ''Yeterince doğal yapı ve mevcut alanlarımız ziyadesiyle olmasına rağmen hak ettiğimiz payı alamamış bulunmaktayız. Bunun nedeni ise ulaşım ve altyapı eksiğimiz olduğunu düşünüyorum. İlimizin havalimanıyla ilgili ulaşım sorununun çözülmesinin ardından ilimizdeki turizm sektörü daha bir önem kazanacağını düşünüyoruz. Turizm ile ilgili her türlü altyapı ve ulaşım eksiğimizin giderilmesi yönünde çalışmalarımıza ağırlık vereceğiz.'' dedi.

2018 RİZE İÇİN TURİZM YILI OLACAK

Kazancı ''İlimizde turizm çeşitliliği ile ilgili çalışmaları tamamlanmak üzeredir. Bunları rapor haline getirip yol haritamızı belirleyeceğiz. Bu çalışmalarımızda hedeflerimize varmak için il genel meclisi olarak 2018 yılının ’Turizm Yılı’ olarak ilan edilmesini kararlaştırdık. 2018 yılında ilimizdeki bütün sivil toplum kuruluşları ve turizmcilik yapan vatandaşlarımızla el ele verip Rizemizin yükselen değeri olan Turizm sektörünün yükselişine katkıda bulunmayı hedefliyoruz" diye konuştu.





