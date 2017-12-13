İyidere Belediyesi tarafından bu yıl 10’uncusu düzenlenen Hamsi Şöleni, bir otelin bahçesinde gerçekleştirildi.

Gece saatlerinde 50 kişilik ekibin ayıklamaya başladığı 3 ton hamsi, sabah erken saatlerde mangallara dizildi.

HAMSİDEN SONRA HORON

Mangallarda pişirilerek, davetlilere ikram edilen 3 ton hamsi, yaklaşık 1 saatte tüketildi. Hamsiyi yiyenler, daha sonra horon oynadı.

YEMEK YAPMA YARIŞMASI

Bu yıl şölende hamsili yemek yapma yarışması da düzenlendi. Hamsi tava, kulimika, kiremite hamsi, hamsili pilav ve hamsi koli çeşitleri hazırlayan 18 kişi, yarışmaya katıldı. Jüri üyelerinin değerlendirmesinden sonra yarışmada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Etkinlik, yöre şairlerinden Osman Efendioğlu ve Ahmet Çakar’ın seslendirdiği atma türkülerle sona erdi.

Rize’de 3 ton hamsi 1 saatte tüketildi VİDEO































