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Rize'de ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Rize'nin İkizdere ilçesi Dereköy köyünde koyun ağılına giren kurt veya kurtlar 57 koyunu boğarak öldürdü.

İHA | 07.03.2018 - 16:13..
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Dereköy’de Recep Ekşi’ye ait koyun ağılına gece girdiği tespit edilen kurt veya kurtlar ağıldaki koyun ve kuzulardan 57 tanesini boğarak telef etti.

30 BİN LİRA ZARAR VAR

5 koyununu ağır yaralı olarak kurtarıldığını söyleyen koyun sahibi Recep Ekşi “Gece ağıla giren kurt veya kurtlar 27 yeni doğum yapmış koyunum ile 30 kuzumu boğarak telef ettiler. Büyük kaybım var. 5 koyun ağır yaralı olarak tedavi altına aldık. Koyunlarımı 2 yıl önce genç çiftçi projesinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nden almıştım. Maddi zararım yaklaşık 30 bin lira, maddiyat ayrı ama 15-20 günlük kuzularım vardı, çok üzgünüm” dedi.

Rize'de ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Rize'de ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Rize'de ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

Rize'de ahıra giren kurtlar koyunları telef etti

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