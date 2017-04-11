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Rize'de aranan otomobilin motorunda 5 tabanca bulundu

Rize'de gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, otomobillerin motor kısmına saklanmış 5 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

11.04.2017 - 13:19
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oto

Rize Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ihbar üzerine Müftü Mahallesi Menderes Bulvar üzerinde bir otomobilde arama gerçekleştirdi. Ekipler, otomobilin motor bölümüne saklanmış 4 ruhsatsız tabanca buldu.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olayla ilgili gözaltına alınan E.Y. ve C.D., ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Alipaşa Mahallesi uygulama noktasında bir otomobilde gerçekleştirilen aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, olayla ilgili Z.S. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Rize'de aranan otomobilin motorunda 5 tabanca bulundu

Rize'de aranan otomobilin motorunda 5 tabanca bulundu

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