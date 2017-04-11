Rize'de aranan otomobilin motorunda 5 tabanca bulundu

Yeni Şafak yazarı Berdibek'in yeni kitabı Belki de Dilimden Bu Şarkı Düşmez, okuyucularıyla buluştu.

BEDAŞ, 4,5 milyon abonesinin geçmişten gelen borçlarını ödeyebilmeleri için borç silme kampanyasını başlattı.

Van'da jandarma ve polisin 15 ayda yaptığı operasyonlarda yurda kaçak yollardan sokulan 49 bin 467 adet kaçak ilaç ele geçirildi.

Bakan Eroğlu, CHP'li Hüsnü Bozkurt'un dedesinin resmi dinin Hristiyanlık olması için önerge verdiğini söyledi.

1 Uğur Dündar canlı yayında anket sonuçlarını açıkladı 16 Nisan'da yapılacak referanduma ilişkin elindeki verileri açıklayan Uğur Dündar, 'hayır' oylarının önde olduğunu ifade etti.

2 Diyarbakır'da patlama Diyarbakır polis okulu civarında büyük bir patlama olduğu ifade ediliyor.

3 G.Saray'da nisan ayı divan kurulu yapılacak Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, yarın yapılacak.

4 Hayırcılar 'oy nasıl kullanılmalı' kurslarına başladı Hemen her gün ya bir gazetede, ya da bir TV kanalında oy nasıl kullanılmalı, nasıl kullanılmamalı uyarıları yapılıyor..

5 Tesla ABD'nin en değerli otomotiv firması oldu Kaliforniya merkezli elektrikli otomobil üreticisi ve enerji depolama şirketi Tesla, ABD'nin piyasa değeri en yüksek otomotiv firması oldu.

6 Milyonere sevgilisini etkilemek için katılan genç Kim Milyoner Olmak İster?’e zengin sevgilisini etkilemek için katılan Burak Kayacanlı terk edildi.