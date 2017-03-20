Rize'de bir lisede arkadaşı tarafından bıçaklanan genç öldü

Rize Pazar ilçesindeki bir lisede öğrenim gören B.K. (16), ders sırasında ön sırada oturan arkadaşı Emir Taş'ı (16) boğazından bıçakladı.

KENDİNİ DE BIÇAKLADI

Yaralanan Taş, sınıfın kapısına kadar yürüdükten sonra burada yere yığıldı. Taş'a öğretmen ve arkadaşlarının müdahale ettiği sırada sınıftan çıkarak bir alt kattaki tuvalete giden B.K., burada da kendisini boğazından bıçakla yaraladı.

EMİR TAŞ HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen ambulansla Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emir Taş, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralı B.K. ise Kaçkar Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

EĞİTİME ARA VERİLDİ

Olay sonrası okulda eğitime ara verildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.