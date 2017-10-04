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Rize'de aşırı yağış heyelana neden oldu

Şiddetli yağış nedeniyle meydana gelen heyelanda çay tarlasının bir kısmı kara yoluna indi.

04.10.2017 - 09:50
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Rize'de yaklaşık 1 haftadır devam eden şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Yağışlar nedeniyle; Çayeli ilçesi Senoz Vadisi'ndeki köylerin yolları kapandı.

1 kişinin ölümüne sebep olan yağışların sebep olduğu yağışlar, heyelanları da beraberinde getirdi.

HEYELAN ANI KAMERADA

Veliköyü'nde  meydana gelen heyelan ise kameralara yansıdı. Görüntülerde; yol üzerindeki bir çay tarlasının heyelan nedeniyle koptuğu görülüyor.

Rize'de aşırı yağış heyelana neden oldu VİDEO

ÖLÜMDEN SANİYELERLE KURTULDU

Heyelandan kısa bir süre önce oradan geçen araç sürücüsü ise, saniyelerle hayatta kalmayı başarıyor.

Rize'de aşırı yağış heyelana neden oldu

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