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Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk Anıtı'nın konulduğu valilik önünde Rize'nin düşman işgalinden kurtuluşu kutlandı.

02.03.2017 - 11:57
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Rize Valiliği önündeki törene Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Belediye Başkanı Reşat Kasap, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ile öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı.

Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılan Atatürk Anıtı'nın konulduğu valilik önündeki ilk törende Vali Erdoğan Bektaş ve Belediye Başkanı Reşat Kasap anıta çelenk sundu.

Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım’ın kutlama mesajlarının okunduğu törende konuşan Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, 99 yıl önce Rus işgalinden kurtulan Rizelilerin, İstiklal harbinde batı cephesinde de başarılı mücadeleler verdiğini dile getirdi.

Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

Halk oyunu ekiplerinin gösterisi ile devam eden kutlamalarda Vali Erdoğan Bektaş ile protokol üyeleri ve çok sayıa kişi el ele tutuştu, tulum ve kemençe eşliğinde horon oynadı.

Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı

Rize’de Atatürk Anıtı'nın konulduğu yeni alanda ilk tören

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