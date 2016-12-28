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Atatürk'e hakaretten gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Rize'de Atatürk'e hakaret suçlamasıyla gözaltına alınan iki kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

İHA | 28.12.2016 - 10:12
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Atatürk'e hakaretten gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

Rize’de kaldırılan Atatürk heykelinin bulunduğu platformun üzerine çıkan M.K.'nın verdiği pozu, A.B. sosyal medya hesabından “Aha yeni Atanız” şeklinde paylaşmıştı.

Bu paylaşım üzerine Rize Cumhuriyet Savcılığı konuyla ilgili olarak 'Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar' kapsamında “Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret” suçlaması ile M.K. ve M.K.’ye ait paylaşımı kendi sosyal medya sayfasında paylaşan A.B. hakkında soruşturma açmıştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

Soruşturma kapsamında geçtiğimiz gözaltına alınan M.K. ve A.B., alınan ifadelerinin ardından çıkartıldıkları mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Atatürk'e hakaretten gözaltına alınanlar serbest bırakıldı

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