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Rize'de çıkışı olmayan köprü

Rize'de inşa edilen köprünün çıkışı yapılmayınca, köprü zeminden 2 metre yüksekte kaldı.

21.04.2017 - 13:22
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Rize'de, Değirmen deresi üzerine yaklaşık bir yıl önce kurulan yaya köprüsünün bir tarafının yola bağlantısı tamamlanmayınca, köprü zeminden yaklaşık 2 metre yüksekte bırakıldı.

Rize'de çıkışı olmayan köprü

KÖPRÜNÜN ÇIKIŞI TAMAMLANMADI

Reşadiye Mahallesi'nde Değirmen deresi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan ıslah çalışması bir yıl önce tamamlandı.

Kanala alınan dere üzerine yayalar için 10 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Ancak girişi yola bağlanan köprünün çıkışı tamamlanmadı.

Rize'de çıkışı olmayan köprü

2 METRE YÜKSEKLİKTE BIRAKILDI

Köprü zeminden yaklaşık 2 metre yükseklikte bırakıldı ve yol bağlantısı yapılmadı. Köprüden geçmek isteyenler ya aşağı inmeyi göze alıyor ya da geri dönüyorlar. Yayalar, köprü yerine ancak uzun bir yolu aşarak karşıya ulaşabiliyor.

Rize'de çıkışı olmayan köprü

BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASI İSTENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, köprünün özellikle çocukların okula ulaşmaları için yapıldığını ancak çıkışı olmadığı için kullanılamadığını belirterek, "Bu bir ihmal ve vurdumduymazlık örneğidir. Devletin imkanlarını bu derelerin üzerini aşmak için kullanıyorsak  gelen ödenekleri sağlıklı olarak değerlendirmek ve gereğini yaparak halkın kullanımına açmak lazım." dedi. Köprünün yüksekte bırakılan çıkışının bir an önce tamamlanması istendi.

Rize'de çıkışı olmayan köprü


Rize'de çıkışı olmayan köprü

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