Rize'de çıkışı olmayan köprü

Rize'de, Değirmen deresi üzerine yaklaşık bir yıl önce kurulan yaya köprüsünün bir tarafının yola bağlantısı tamamlanmayınca, köprü zeminden yaklaşık 2 metre yüksekte bırakıldı.

KÖPRÜNÜN ÇIKIŞI TAMAMLANMADI

Reşadiye Mahallesi'nde Değirmen deresi üzerinde Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından başlatılan ıslah çalışması bir yıl önce tamamlandı.

Kanala alınan dere üzerine yayalar için 10 metre uzunluğunda ahşap köprü inşa edildi. Ancak girişi yola bağlanan köprünün çıkışı tamamlanmadı.

2 METRE YÜKSEKLİKTE BIRAKILDI

Köprü zeminden yaklaşık 2 metre yükseklikte bırakıldı ve yol bağlantısı yapılmadı. Köprüden geçmek isteyenler ya aşağı inmeyi göze alıyor ya da geri dönüyorlar. Yayalar, köprü yerine ancak uzun bir yolu aşarak karşıya ulaşabiliyor.

BİR AN ÖNCE TAMAMLANMASI İSTENDİ

İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Murat Yazıcı, köprünün özellikle çocukların okula ulaşmaları için yapıldığını ancak çıkışı olmadığı için kullanılamadığını belirterek, "Bu bir ihmal ve vurdumduymazlık örneğidir. Devletin imkanlarını bu derelerin üzerini aşmak için kullanıyorsak gelen ödenekleri sağlıklı olarak değerlendirmek ve gereğini yaparak halkın kullanımına açmak lazım." dedi. Köprünün yüksekte bırakılan çıkışının bir an önce tamamlanması istendi.



