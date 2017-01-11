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Rize'de çipli kimlik kartlarına yoğun ilgi

Çipli kimlik uygulamasında pilot iller arasında yer alan Rize'de 26 bin kişi yeni kimlik kartları için başvuruda bulundu..

DHA | 11.01.2017 - 09:49
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çipli

Ocak ayının ilk gününden itibaren yurt genelinde çipli kimlik uygulamasına geçilerek vatandaşlara yeni kimliklerinin dağıtımına başlanılmıştı. Çipli kimlik uygulamasında pilot iller arasında yer alan Rize’de ise kimliklerin dağıtımına 2016 yılı Ekim ayında başlanıldı.

26 BİN KİŞİ BAŞVURDU

Rize İl Nüfus Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, 329 bin nüfusu olan Rize’de şu ana kadar 26 bin kişi yeni kimlik kartları için başvuruda bulunup kimliklerini değiştirdi. Kimlik yenileme başvurularının ise yoğun bir şekilde devam ettiği öğrenildi.

Rize'de çipli kimlik kartlarına yoğun ilgi

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