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Rize'de dere beyaza büründü

RİZE'de merkeze bağlı 10 mahallenin içerisinden geçen Çiftekavak Deresi çevredeki inşaat çalışmaları nedeniyle beyaza büründü. Mahalleliler olaya tepki gösterdi.

Haber Merkezi | 05.11.2018 - 14:47..
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Rize merkeze bağlı bulunan Çiftekavak, Boğaz, Uzunköy, Topkaya, Çaycılar, Azaklı, Duzköy, Pehlivantaşı, Gölgeli ve Kambursırt mahallelerinden geçen Çiftekavak Deresi'nde yaşanan çevre ve atık kirliliği yöre sakinlerinin tepkisine neden oldu.

Rize'de dere beyaza büründü

Bölgede yapımı süren yol ve tünel inşaatının atıklarının dereye bırakıldığını ve bu nedenle çevre kirliği oluştuğunu öne süren mahalle sakinleri, derelerinde yaşayan bütün canlıların öldüğünü söyledi. Atıklarla dere yüzeyinin beyaza büründüğü dikkat çekerken, yaşananlara tepki gösteren vatandaşlar da, atıklar ve beraberinde oluşup çevreye yayılan kötü kokudan da rahatsızlık duyduklarını ifade etti. Mahalleli, yetkililerin durumla ilgilenmesini istedi.

Rize'de dere beyaza büründü VİDEO

Rize'de dere beyaza büründü

"KOKUDAN ARTIK RAHATSIZ OLUYORUZ"

Dereye atılan atıklar yüzünden dere yüzeyinin beyaz, taşlarının da simsiyah olduğunu ifade eden mahalle sakini Mehmet Kan, "Dere yüzeyi bembeyaz oldu. Bizim deremizdeki taşlar simsiyah olmuş. Yapılan çalışmalardan çıkan bütün atıkları dereye atıyorlar. Bu derede artık ne bir balık yaşar ne de bir varlık yaşar. Kokudan artık rahatsız oluyoruz. Biz bu dereden su içer abdest alırdık. Şu an öyle bir şansımız yok" diye konuştu.

Rize'de dere beyaza büründü


"DEREDE BULUNAN CANLILAR ÖLÜYOR"

Yöre sakini İbrahim Tiryaki de, derenin baş tarafında yer alan tünel inşaatının atıklarının dereye döküldüğünü, bu durumdan da rahatsız olduklarından yakınarak, "Bu yol yapımında kullanılan artık malzemeler dereye dökülüyor. Biz yetkililere bu konuyu iletmemize rağmen maalesef bir çözüm üretilmedi. Bu sorun epeydir devam ediyor. Derede bulunan bütün canlılar ölüyor. Yetkililerden bu konuda çözüm bekliyoruz. Bu dereden artık hiçbir hayvanımız hiçbir canlı su içemiyor. Deremiz o kadar pis ki, ineklerimiz dahi bu dereye gelip su içmeden dönüyorlar" dedi.

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