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Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı

Rize'de dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina ile ilgili yıkım kararı alındı. Karara bina sahibi de itiraz etmeyeceğini açıkladı.

DHA | 20.09.2018 - 11:47..
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Rize'de, 2 Ağustos'ta, 24 saatte metrekareye düşen 100 kilogram dolayında şiddetli yağışın etkisiyle oluşan sel ve heyelanda merkeze bağlı Muradiye ve Salarha beldelerinde ev ve işyerlerinin zemin ve bodrum katlarını su bastı, alt yapıda hasarlar meydana geldi.

3 KATLI İNŞA EDİLDİ, 7 KATA ÇIKARILDI

Muradiye beldesi Kömürcüler köyünde, gündeme gelen dere yatağına inşa edilen 7 katlı bina da selden hasar gördü. 15 yıl önce 3 katlı inşa edilen, ardından ise ilave katlarla 7 kata çıkan dere yatağındaki bina için sahibi 'imar barışı' başvurusunda bulundu.

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı

ARAZİ KAMULAŞTIRILACAK

Tartışılan 7 katlı bina ile ilgili karar verildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arazisini kamulaştıracağı bina için yıkım kararı aldı. Bina sahipleri ile imzalanacak sözleşmenin ardından bakanlık, kamulaştıracağı araziyi yeşil alan ilan edecek, binanın yıkımını gerçekleştirecek.

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı

"DERE OLMAYAN BİR YERDE YAŞAMIMIZI SÜRDÜRECEĞİZ"

Bina sahiplerinden Nihat Yazıcı, Karadeniz'de arazi sorunu yaşandığını belirterek başka arazileri olmaması nedeniyle 15 yıl önce 6 kardeş olarak binayı dere kenarına yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Yazıcı, "Yakın bir zamanda sel afeti yaşadık. Binamız gündeme geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da binamızla ilgili yıkım kararı aldı. Bizim de buna itirazımız yok. Arazimiz kamulaştırılacak ve binamız yıkılacak. Biz de bundan böyle köyde yaşamayı düşünmüyoruz. 6 kardeş birlikte yeni bir hayat kuracağız. Dere ve yağmur olmayan bir yerde yaşamımızı sürdüreceğiz" dedi.

Nihat Yazıcı, ilgilerinden dolayı Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'a da teşekkür etti.

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı

BELEDİYE BAŞKANI: BİNA YIKILACAK, SORUN ORTADAN KALKACAK

Muradiye Belediye Başkanı Musa Süreyya Balcı, yaşadıkları sel afetinde beldelerinde gündeme gelen dere kenarına sıfır yapılan 7 katlı bina ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın kamulaştırma kararı aldığını belirterek binanın yıkılacağını ve dere kenarının yeşil alana dönüştürüleceğini söyledi.

Balcı, "Binanın yıkılması ile o alanda yaşanan sorun da ortadan kalkacak. Vatandaşlarla karşılıklı mutabakatı ile anlaşma sağlandı. Vatandaşlarımız hiçbir suretle mağdur edilmeyecek." diye konuştu.

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı



Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı

YAYLALARDA YIKIM SÜRÜYOR

Trabzon'un Köprübaşı ilçesinde ise Barma Yaylası'na çıkan ekipler, Ali Yılmaz'ın kendisi ve hayvanları için inşaatına başladığı barınağa müdahale etti. İnşaatın yıkımına tepki gösteren Yılmaz ise dikenli teli boğazına sarıp, "Ölürüm de burayı yıktırmam" diyerek, ekiplere direndi.

Jandarma ve zabıta ekiplerinin görüştüğü Yılmaz, ikna edilerek, sakinleştirildi. Ekipler, yıkımı gerçekleştiremeden yayladan ayrıldı.

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı

Rize'de dere yatağındaki 7 katlı apartmana yıkım kararı

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