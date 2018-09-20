Rize'de dere yatağındaki inşaat ruhsatlıymış

Rize’nin Ardeşen ilçesi ile Çamlıhemşin İlçesi arasında bulunan Fırtına Vadisi üzerinde tespit edilen, içlerinde işletmelerin de bulunduğu 26 kaçak yapı hakkında yıkım kararı alındı.

SAHİBİ RUHSATLI DEDİ

Bu kaçak yapılardan biri olduğu iddiasıyla basında yer alan Fırtına Deresi kenarındaki inşaatın sahibi Ziya Memişoğlu, yaptıkları inşaatın kaçak değil ruhsatlı olduğunu savundu.

"KİMSE MİLYONLUK YATIRIMI KAÇAK GÖSTEREMEZ"

Söz konusu inşaat hakkında DSİ başta olmak üzere gerekli yerlerden gerekli izinleri aldıklarını dile getiren Memişoğlu “Burada yapılan güzel bir yatırım var, konsept bir proje var. Bizim projemiz ile ilgili medya da haberler çıktı. Hiç kimse tutupta milyonlarca liralık yatırımı kaçak gösteremez. Bizim ruhsatımız olamasaydı, tapulu arazimiz olamasaydı, biz burada böyle bir işe girişmezdik” ifadelerini kullandı.

Dere yatağında ruhsatlı inşaat VİDEO