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Rize'de dolgu üzerine yapılan binalarla ilgili karar çıktı

Rize'de dolgu alan üzerine yapılab yaklaşık 2 bin 700 konut ve 1500 iş yerinin bulunduğu alan için yol haritası belirlendi.

AA | 20.02.2018 - 17:45..
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Rize'de dolgu üzerine yapılan binalarla ilgili karar çıktı

Rize'de dolgu alan üzerine yapılan ve son dönemlerde riskli olduğu gün yüzüne çıkan bölgede çalışmalar sürüyor.

Rize'de dolgu üzerine yapılan binalarla ilgili karar çıktı

"YOL HARİTASI BELİRLENDİ"

Rize Belediye Başkanı Reşat Kasap, Rize'de denizin doldurulmasıyla elde edilen ve riskli olduğu saptanan alanla ilgili, "Yaklaşık 2 bin 700 konut ve 1500 iş yerinin bulunduğu, riskli olarak tanımlanan 170 dönümlük alan incelendi. Hangi adımlar atılacağı konusunda bir yol haritası belirlendi." dedi.

Rize'de dolgu üzerine yapılan binalarla ilgili karar çıktı

"ÇALIŞMALAR YAPILDI"

Kasap yaptığı açıklamada, eski belediye başkanı Ekrem Orhon zamanında dolgu çalışmalarıyla bölgeye kazandırılan alanın, daha sonra imara açılarak konut için kullanıldığını belirterek, "Yıllar geçtikçe, zamanın teknolojisinin ortaya koyduğu bazı sıkıntılı durumlara yönelik bilgiler elde edildi ve çalışmalar yapıldı. Ortaya konan bazı riskli binalar söz konusu oldu. Son zamanlarda daha çok dikkat çekmeye başladı." diye konuştu.

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