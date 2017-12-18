Rize’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üç otele yapılan operasyonda, 6 otel çalışanı ve 9 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişi hakkında ‘Fuhuş yaptırmak, fuhuşa yer ve imkan temin etmek, aracılık yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

HASTALIKLI OLANLAR BELİRLENDİ

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan S.K.’da hepatit C, M.K. ve S.M.’de ise frengi hastalığı tespit edildi. R.A., G.B., S.K. adlı kadınların ise vize ihlali yaptıkları belirlendi.









