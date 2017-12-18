taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
110.177
USD
3,8375
EURO
4,5383
ALTIN
155,74
PETR
63,7400

Rize’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

RİZE’de üç otele yönelik gerçekleştirilen fuhuş operasyonunda, aralarında otel çalışanları ve yabancı uyruklu kadınlarında yer aldığı 15 kişi gözaltına alındı.

DHA | 18.12.2017 - 14:18..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Rize Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından üç otele yapılan operasyonda, 6 otel çalışanı ve 9 yabancı uyruklu kadın gözaltına alındı.

Gözaltına alınan 15 kişi hakkında ‘Fuhuş yaptırmak, fuhuşa yer ve imkan temin etmek, aracılık yapmak’ suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

HASTALIKLI OLANLAR BELİRLENDİ

Gözaltına alınan yabancı uyruklu kadınlar sağlık kontrolünden geçirildi. Kadınlardan S.K.’da hepatit C, M.K. ve S.M.’de ise frengi hastalığı tespit edildi. R.A., G.B., S.K. adlı kadınların ise vize ihlali yaptıkları belirlendi.

Rize’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Rize’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Rize’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Rize’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

Rize’de fuhuş operasyonu: 15 gözaltı

İlginizi Çekebilir
İş yerinden çıkarken tabancayla vuruldu
Malatya’da Muhammed İkbal A., işyerinden çıkan Mahmut D.'yi tabancayla vurarak yaraladı.
FETÖ davasında tutuklanan avukat tahliye edildi
Fetullahçı Terör Örgütü'nün avukatlık yapılanmasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan avukat Nuri Polat, çıktığı ilk duruşmada tahliye edildi.
Cumhurbaşkanı, AK Parti Çorum İl Kongresi’ne katılacak
AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 28 Ocak’ta gerçekleşecek AK Parti Çorum İl Kongresine katılacağını açıkladı.
Türkiye birikimleriyle büyüyor
Birikim Okulları Batıkent Kampüsü Millî Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın katılımlarıyla açıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mesut Yılmaz'ın en acı günü

Mesut Yılmaz'ın en acı günü

102
Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

Kastamonu'daki kayıp aile ile ilgili sır çözüldü

426
Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

Ankara'da silahlı saldırı: 1 polis şehit

145
ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

ABD vize başvuruları için en erken tarihi açıkladı

214
Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

Kemal Kılıçdaroğlu'na kızının rezidanstaki dairesi soruldu

243
Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

Adnan Öztürk ve Turgay Kıran başkanlığa aday oldu

68
Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

Avrupa Birliği Komisyonu'ndan IKEA'ya vergi soruşturması

71
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM