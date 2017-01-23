Rize'de fuhuş operasyonu

Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Fındıklı İlçesi’nde vatandaşların şikayet ve ihbarları üzerine 10 otel ve eğlence merkezine yönelik operasyon düzenledi.
42 KİŞİ GÖZALTINDA
Operasyonlarda fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı kadınların da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.
21 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ
Gözaltına alınan 42 kişiden 8’i serbest bırakılırken 21 kadın sınır dışı edildi, 13 kişi hakkında 'Fuhuş yaptırmak, yer ve imkan temin etmek ve aracılık yapmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.