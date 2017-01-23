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Rize'de fuhuş operasyonu

Rize'nin Fındıklı ilçesindwe otel ve eğlence yerlerine yönelik operasyonda 43 kişi gözaltına alındı.

23.01.2017 - 13:38
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Rize Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Fındıklı İlçesi’nde vatandaşların şikayet ve ihbarları üzerine 10 otel ve eğlence merkezine yönelik operasyon düzenledi.

42 KİŞİ GÖZALTINDA

Operasyonlarda fuhuş yaptığı öne sürülen yabancı kadınların da bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı.

Rize'de fuhuş operasyonu

21 KADIN SINIR DIŞI EDİLDİ

Gözaltına alınan 42 kişiden 8’i serbest bırakılırken 21 kadın sınır dışı edildi, 13 kişi hakkında 'Fuhuş yaptırmak, yer ve imkan temin etmek ve aracılık yapmak' suçlarından soruşturma başlatıldı.

Rize'de fuhuş operasyonu

Rize'de fuhuş operasyonu

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