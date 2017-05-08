taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.928
USD
3,5355
EURO
3,8831
ALTIN
139,83
PETR
49,3400

Rize'de fuhuş operasyonu: 44 gözaltı

Rize'nin Ardeşen ilçesinde aralarında yabancı uyruklu kadınların da olduğu 44 kişi yakalandı.

08.05.2017 - 10:27
  1. Haberler
  2. İç Haber

rize

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine fuhuşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen otele operasyon düzenledi.

YABANCILAR SINIR DIŞI EDİLDİ

Operasyonda 28'i yabancı uyruklu 30 kadın olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye gönderildi.

Otel sahibi K.Y. ve otel müdürü A.B. ile resepsiyonda görevli E.K. ve B.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

İran'dan Suudi Arabistan'a tehdit

203
Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

Şırnak'ta terör örgütüne büyük darbe

87
CHP'de son durum

CHP'de son durum

73
Seçim sonrası Fransa sokakları yine karıştı

Seçim sonrası Fransa sokakları yine karıştı

37
Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

Ak Parti'de ilk FETÖ gözaltısı

51
Son saniyede gelen gol sonrası iki kulübün spikerleri

Son saniyede gelen gol sonrası iki kulübün spikerleri

13
Advocaat: Başakşehir için çelme taktık

Advocaat: Başakşehir için çelme taktık

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM