Rize'de fuhuş operasyonu: 44 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, ihbar üzerine fuhuşa aracılık yapıldığı ve yer temin edildiği ileri sürülen otele operasyon düzenledi.
YABANCILAR SINIR DIŞI EDİLDİ
Operasyonda 28'i yabancı uyruklu 30 kadın olmak üzere 44 kişi gözaltına alındı. Yabancı uyruklu kadınlar, işlemlerinin ardından sınır dışı edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 12 zanlı adliyeye gönderildi.
Otel sahibi K.Y. ve otel müdürü A.B. ile resepsiyonda görevli E.K. ve B.K.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.