Rize'de fuhuş operasyonu: 44 gözaltı

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisinde gelen son saniye golü sonrası BJK TV'de hüzün hakim olurken, FB TV'de ise büyük bir sevinç yaşandı.

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Advocaat: Başakşehir için çelme taktık

Advocaat, Başakşehir için Beşiktaş'a çelme taktıklarını söylerken, Şenol Güneş ise "Tek başarıları bu zaten" diyerek gönderme yaptı.