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190 üniversite öğrencisinde gıda zehirlemesi

Rize'de, 190 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

AA | 13.12.2017 - 07:20..
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Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde eğitim gören bazı öğrenciler, kampüsteki yemekhanede yemek yedikten bir süre sonra rahatsızlandı.

Mide bulantısı ve baş dönmesi şikayeti görülen öğrencilerden bir kısmı Rize Devlet Hastanesi, bir kısmı ise Rize Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servislerine müracaat etti.

190 üniversite öğrencisinde gıda zehirlemesi

DURUMLARI İYİ

Genel sağlık durumları iyi olan öğrenciler müşahede altına alındı.

İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri, gıda zehirlenmesi şüphesinin ardından her 2 hastanenin acil servisine de personel takviyesi yaptı.

190 üniversite öğrencisinde gıda zehirlemesi

İNCELEME BAŞLATILDI

Menüdeki çorba, köfte, patates ve makarnadan inceleme için numune alındığı bildirildi.

Üniversite yöneticileri, hastaneleri ziyaret ederek öğrencilerin sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

190 üniversite öğrencisinde gıda zehirlemesi

VALİ BEKTAŞ HASTANEYE GELDİ

Rize'de, 190 üniversite öğrencisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle çeşitli hastanelere müracaat ederek tedavi altına alındı. Rize Valisi Erdoğan Bektaş (ortada) Devlet Hastanesine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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