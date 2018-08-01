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Rize’de heyelan: 3 motosikletli mahsur kaldı

Şiddetli yağış Palovit Yaylası yolunda heyelana neden oldu.

DHA | 01.08.2018 - 15:09..
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Rize’nin Çamlıhemşin ilçesinde şiddetli yağışın etkisiyle Palovit Yaylası yolunda heyelan meydana geldi.

Olayda motosikletle bölgeye tura gelen 3 kişi mahsur kaldı. Bölgeye kurtarma ekipleri sevk edildi.

Rize’de heyelan: 3 motosikletli mahsur kaldı

DÜKKANLARI SU BASTI

İl genelinde dün akşamdan itibaren aralıklarla yağan yağmur, bugün öğleden sonra etkisi arttırdı. Şiddetli yağış Rize merkez Çamlıbel ve Paşakuyu mahallelerinde bulunan bazı dükkanların zemin katlarını su basmasına neden oldu.

Yağışla debisi yükselen ve taşan dereler Güney Çevre Yolu’nda su birikintileri oluşturduğundan trafikte aksamalar meydana geldi. Güney Çevre Yolu’nda belediye ve Karayolları ekiplerince su birikintilerini gidermek için çalışma başlatıldı.

Paşakuyu Mahallesi Atatürk Caddesi okullar bölgesinde bulunan bazı esnaflar yolun yapımının gecikmesine tepki göstererek, yolu kısa süreliğine trafiğe kapattı. Dükkanını su basan esnaflar ise önce kendi imkanlarıyla dükkanlarının içerisinde bulunan suyu dışarıya attı. Daha sonra Rize Belediyesi ekiplerinin tıkanan mazgalları açmasıyla su çekildi. Dükkanı kaldırımın altında kalan bir büfenin içerisi ise suyla doldu. Büfedeki su belediye ekiplerince çekilerek boşaltıldı

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