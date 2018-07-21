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Rize'de ilçe emniyet müdürü tartıştığı gence tokat attı

Rize'de, Fındıklı İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri A.Y., araç parkı nedeniyle tartıştığı Alperen Aşık'a tokat attı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

DHA | 21.07.2018 - 14:52..
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Olay, önceki gece Fındıklı ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi.

Fındıklı İlçe Emniyet Müdürü Emniyet Amiri A.Y., kullandığı otomobili cadde üzerinde bir iş yerinin önüne park etti. İş yeri sahibinin oğlu Alperen Aşık, iddiaya göre, dükkana mal geleceğini belirterek sürücüden aracı geri çekmesini istedi.

Rize'de ilçe emniyet müdürü tartıştığı gence tokat attı

Araçtan inen ve emniyet müdürü olduğunu belirten A.Y. ile genç arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında A.Y., tokat attığı gence tekme savurdu. Emniyet Amiri A.Y. daha sonra gençten dükkanı kapatmasını isteyerek olay yerinden ayrıldı. Yaşananlarsa iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Rize'de ilçe emniyet müdürü tartıştığı gence tokat attı VİDEO

"SEN KİMSİN Kİ ARACINI ÇEK DİYORSUN"

İş yerinin önüne bir araç yanaştığını anlatan Alperen Aşık, "Araç sürücüsüne 'Arabayı biraz geri alır mısınız? Toptancı mal getirecek' dedim. Şoför olan eğilip bana baktı, sonra aşağıya indi. Bana 'Sen kim oluyorsun da bana arabayı geri çek diyorsun' diyerek bağırdı. Bana emniyet müdürü olduğunu söyledi. Ben de özür diledim. Bana 'Bu saatte bu dükkan açık olmaz, kapat' dedi. 01.00'e kadar izinli olmamıza rağmen ben 00.30'da dükkanı kapattım ve giderken bana tokat attı. Hiçbir saygısızlığım olmadı. Durup dururken tokat attı. Sonra bir de tekme savurdu." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Alperen Aşık, savcılığa giderek kendisine tokat atan Emniyet Amiri A.Y. hakkında suç duyurusunda bulundu. Olayla ilgili Rize Emniyet Müdürlüğü de idari soruşturma başlattı. Bu arada, daha önce tayin istediği öğrenilen A.Y'nin. dün ilçeden ayrıldığı öğrenildi.

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