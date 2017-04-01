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Rize'de ilkel teleferik ile zorlu yolculuk

Rize'de mahalle sakinleri yolu olmayan evlerine, 100 metre yüksekten geçen ilkel teleferikle ulaşıyor.

01.04.2017 - 15:43
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Rize'nin merkeze bağlı Muradiye Beldesi’nde 25 haneli Yeşildere Mahallesi'nde araç yolu yapımı için çaba harcayan mahalle sakinleri bir sonuç alamayınca, kendilerince çözüm yolu buldu.

İLKER TELEFERİK HATTI KURULDU

Bölgede varangel olarak bilinen ilkel teleferik hatları kurdu. Mahalle sakinleri, kimi yatay kimi dikey kurulan 120 metre uzunluğunda ve zeminden yaklaşık 100 metre yükseklikten geçen teleferik hattı ile evlerine ulaşıyor. 10 kadar teleferik hattı kurulan mahallede teleferiğin biri gidiyor, diğer geliyor. Ölümüne yolculuk yapan mahalle sakinleri, dik patika yolu çıkamayan yaşlı ve hastaların teleferiğe binmekten başka çareleri olmadığınan yakındı.

"ALLAH'A EMANET GİDİYORUZ"

Evlerine yol olmadığı için 10 yıldır teleferikle ulaşım sağladığını anlatan Kamile Küçükmustafa, “Tehlikeli ama Allah’a emanet biniyoruz. 10 yıldır yol yaptırmaya çalışıyoruz ama sonuç alamadık. Kalp hastasıyım. Dik yokuşu inip çıkamıyorum. Korku içinde teleferiğe biniyorum” dedi. Mahallede teleferikle kullananlardan Marifet Yıldırım da “Yolumuz yok. Sakat olduğum için yürüyemiyorum. Tek isteğimiz bir yol. Teleferiğe binmek tehlikeli ama başka çaremiz de yok” diye yakındı ve evlerine yol yapılmasını istedi.

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