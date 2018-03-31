Rize'de kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Rize'nin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda 66 gram esrar, 9 gram bonzai, 5 ruhsatsız tabanca, 62 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 1738 paket kaçak sigara ile 79 şişe kaçak içki ele geçirildi.
CEPLİ YELEKLER BULUNDU
14 şüpheli gözaltına alındığı operasyonlarda, şüphelilerin kaçak sigaraları taşımak için diktirdiği özel cepli yelekler de ele geçirildi.
Şüphelilerin, kaçak sigara paketlerini yeleğin gizli ceplerine saklayıp giydiği ve caddelerde dolaşarak satış yaptıkları belirlendi.