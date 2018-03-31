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Rize'de kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

Kentte gerçekleştirilen operasyonlarda polis ekipleri uyuşturucu madde, ruhsatsız tabancalar, kaçak sigara ve içki ele geçirirken, kaçak sigaraları taşımak için özel yapılan bir yelek de buldu.

DHA | 31.03.2018 - 15:08..
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Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Rize'nin farklı noktalarında gerçekleştirilen operasyonlarda 66 gram esrar, 9 gram bonzai, 5 ruhsatsız tabanca, 62 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 1738 paket kaçak sigara ile 79 şişe kaçak içki ele geçirildi.

Rize'de kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

CEPLİ YELEKLER BULUNDU

14 şüpheli gözaltına alındığı operasyonlarda, şüphelilerin kaçak sigaraları taşımak için diktirdiği özel cepli yelekler de ele geçirildi.

Şüphelilerin, kaçak sigara paketlerini yeleğin gizli ceplerine saklayıp giydiği ve caddelerde dolaşarak satış yaptıkları belirlendi.

Rize'de kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı



Rize'de kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı



Rize'de kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı



Rize'de kaçakçılık operasyonu: 14 gözaltı

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