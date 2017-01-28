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Rize'de kardan Atatürk yaptılar

Rize'de yeri değiştirilen Atatürk heykelinin aynısı Ayder'de yapıldı. Yapılan kardan Atatürk'ü görenle fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

28.01.2017 - 16:49
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Rize'de kardan Atatürk yaptılar

Rize'nin Çamlıhemşin İlçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen ve 2 gün sürecek Kardan Adam Şenliği başladı.

KALDIRILAN HEYKELİN AYNISI

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'ndan kaldırılarak valilik önündeki tören alanına konulan Atatürk Anıtı'nın, bir grup tarafından kardan yapılan benzeri ise büyük ilgi gördü.

3.5 METRE

Gençler, 3.5 metrelik anıt önünde Türk bayrağı ile fotoğraf çektirdi.

Şenlik, yarın Kayak Federasyonu tarafından 108 sporcunun katılımı ile düzenlenecek olan 2'inci Biatlon Türkiye Şampiyonası ile sona erecek.

Rize'de kardan Atatürk yaptılar



Rize'de kardan Atatürk yaptılar

Rize'de kardan Atatürk yaptılar

Rize'de Atatürk heykeli kaldırıldı haberi

Rize'de kardan Atatürk yaptılar

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