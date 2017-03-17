Rize'de kız öğrenci yurdunda 'erkek' paniği

Çarşamba gecesi saat 23.30 sıralarında meydana gelen olayda, Atmeydanı Mahallesi'ndeki kız öğrenci yurdunda kalan üniversite öğrencileri, 3'üncü katta bir erkek olduğunu fark etti.

KIZLAR SALDIRDI

Kız öğrencilerin çığlıkları üzerine gelen güvenlik görevlisi, V.A.'yı yakaladı. Bu sırada panik yaşayan bazı kız öğrenciler dışarı çıkarılan V.A.'ya saldırarak tepki gösterdi.

POLİSE TESLİM EDİLDİ

Kız öğrencilerin şikayeti sonrasında polis tarafından gözaltına alınan V.A., çıkarıldığı Rize Adliyesi'nde nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Kız öğrencilerin yurdun koridorlarından çıkarılmaya çalışılan V.A.'ya gösterdiği tepki cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

"BİZ KORKUYORUZ, NEDEN SERBEST BIRAKTILAR"

Yurtta kalan öğrenciler şüphelinin serbest bırakılmasına tepki gösterdi, yurtta güvenlik tedbirlerinin yetersizliğinden şikayet etti. Olay nedeniyle büyük korku ve panik yaşadıklarını anlatan kız öğrenciler, "Şahıs serbest bırakıldı. Biz çok korkuyoruz. Bu adamı neden serbest bıraktılar? Can güvenliğimiz yok." tepkilerini dile getirdi.