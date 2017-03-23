Rize'de köylüler mezarlıkta ayı nöbeti tutuyor

İlçenin Şimşirli Köyü muhtarı İsmail Bir, Kestane mahallesinde üç ay önce vefat eden bir kişinin cenazesini defnedilen yerin yaklaşık 150 metre uzağında bulduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"ÇARE OLARAK AYI KAPANI KURUP NÖBET TUTMAYA BAŞLADIK"

"Cenazemiz ayılar tarafından mezardan çıkartılınca bizde çare olarak ayı kapanı kurup nöbet tutmaya başladık. Başka çaremiz yok. Ya ayı bize zarar verecek yada korkutup kaçıracağız. Kaymakamlıktan ayılardan korunmak için yardım istedik. Ancak bize 'sesli cihazlarla ayıları köyden uzaklaştırın' dendi"

"NİYETİMİZ AYILARA ZARAR VERMEK DEĞİL"

Ayılara zarar vermek istemediklerini kaydeden Bir, "Niyetimiz ayılara zarar vermek değil. Onların bize zarar vermesini istemiyoruz. Üç ay önce vefat eden bir vatandaşımızın naaşı üzerindeki tahtaları sökülerek çıkarıldı. Mezardan yaklaşık 150 metre uzağa getirilen cenazemize bir zarar verilmedi. Mahallemizde 5 mezar daha var. Bu mezarlar ayılar tarafından kazılmak istendi. Bu mezarlar 60 yıllık mezarlardı" dedi.