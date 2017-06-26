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Rize'de Laz Ralli etkinliği

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde "Laz Ralli" tahta araba şenliğinin yedincisi yapıldı. Yarışlarda 3 kişi yaralandı.

26.06.2017 - 16:20
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Bir dernek tarafından Ramazan Bayramı'nın neşeli geçmesi için bu yıl yedincisi düzenlenen şenlikte, tahta arabaların parkura uygun olup olmadığı tek tek kontrol edildi.

34 KİŞİ YARIŞTI

Yarışlara, büyüklerde 20, yaşlılarda 6, çocuklar kategorisinde ise 8 olmak üzere toplam 34 kişi katıldı. Yaşlılar ve çocuklar 300, büyükler ise bin 500 metrelik parkurlarda yarıştı.

Rize'de Laz Ralli etkinliği

"KAZA YAPMAK YASAKTIR"

Şenlikte, önceki yıllarda yaşanan kazalar nedeniyle güvenlik önlemleri de alındı.

Bu kapsamda, yarış pistinin tehlikeli bölümlerine saman balyaları ve otomobil lastiği konuldu. Yarışların yapıldığı parkur kenarına, "Yavaş, düşersin", "İlerisi viraj", "Kaza yapmak yasaktır" yazılı tabelalar yerleştirildi.

Rize'de Laz Ralli etkinliği

3 YARALI

Yarışmacıların zor anlar yaşadığı etkinlikte, ufak çaplı kazalar meydana geldi. Yarışta yaralanan 3 kişiye sağlık ekipleri müdahale etti.

Lastiği çıkan veya kırılan arabalar da tamir edilerek, sonraki yarışta yer almaları sağlandı. Yarışta dereceye girenlere çeşitli ödüller verildi.

Rize'de Laz Ralli etkinliği

ÇAY TARLASINA UÇTU

Yarışlarda el yapması tahta arabaların bazıları takla attı, bazıları ise hızını alamayarak yamaçtan çay tarlasına düştü.

Rize'de Laz Ralli etkinliği

Rize'de Laz Ralli etkinliği

Rize'de Laz Ralli etkinliği

Rize'de Laz Ralli etkinliği

Rize'de Laz Ralli etkinliği

Rize'de Laz Ralli etkinliği

Rize'de Laz Ralli etkinliğiRize'de Laz Ralli etkinliği

Rize'de Laz Ralli etkinliği

Rize'de Laz Ralli etkinliği

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