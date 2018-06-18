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Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde, her yıl düzenlenen ve 'Laz Ralli' adı verilen tahta araba yarışlarında bu yılda renkli anlar yaşandı.

DHA | 18.06.2018 - 16:17..
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Dikkaya köyünde vatandaşlar tekerlekli tahta arabalarla düzenlenen 'Laz Ralli'yi izlemek için köy meydanında toplandı.

Kadın, erkek, genç, yaşlı yaklaşık 1500 kişinin izlediği yarışlar için parkuru daha iyi görmek isteyenler evlerinin balkonlarına ve çatılarına çıktı.

TAHTA ARABALARLA YARIŞTILAR

Yarışlara katılacak tahta araba sahiplerine yapılan 'Dört tekerlek ve 1 direksiyon şart' uyarı anonsu herkesi güldürdü.

Minikler 350 metre, büyükler 500 metre ve gençler 1500 metre yarışlarında, yüzde 40 eğimli dik ve virajlı pistte 28 araç yarıştı.

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

KİMİNİN TEKERİ ÇIKTI, KİMİ BALYALARA ÇARPTI

Görevlinin kurusıkı tabanca atışı ile başlattığı yarışlarda, ahşap araçlar saatte 60 ila 80 kilometre hıza ulaştı. Çocuklar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen yarışlarda el yapımı tahta arabaların bazıları takla attı, bazıları ise hızını alamayarak saman balyalarına çarptı.

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Tekeri çıkan bazı tahta arabalar ise parkuru tamamlayamadı. Heyecanlı geçen yarışlarda 3 kişi hafif yaralandı. Yaralılara sağlık ekiplerince ambulansta müdahale edildi. Yarışlarda birinciye 1000 TL, ikinciye 500 TL ve üçüncüye ise 250 TL para ödülü verildi.

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi



Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi


Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi


Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendiRize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

Rize'de Laz Ralli yarışması düzenlendi

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