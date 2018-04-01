Rize'de otlak alanda yangın çıktı

İlçeye bağlı Sandıktaş köyünde kendi arazisindeki otları temizleyen bir vatandaş, bir araya topladığı otları yakmak istedi.

RÜZGAR ATEŞİ BÜYÜTTÜ

Alanın hemen yukarısındaki alanda bulunduğu iddia edilen odunluğa sıçramaması için uğraşan vatandaş, rüzgarın da etkisiyle alevlerin önüne geçemeyince Derepazarı belediyesi itfaiye ekibine haber vererek yardım istedi.

İTFAİYE OLAY YERİNDE

Yaklaşık 300 metrekarelik alanda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürülerek soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.