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Rize'de otlak alanda yangın çıktı

Rize'nin Derepazarı ilçesinde arazisindeki otları yakmak isteyen bir vatandaş, rüzgarın da etkisiyle 5 dönümlük alanda yangın çıkmasına neden oldu.

İHA | 01.04.2018 - 19:29..
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İlçeye bağlı Sandıktaş köyünde kendi arazisindeki otları temizleyen bir vatandaş, bir araya topladığı otları yakmak istedi.

RÜZGAR ATEŞİ BÜYÜTTÜ

Alanın hemen yukarısındaki alanda bulunduğu iddia edilen odunluğa sıçramaması için uğraşan vatandaş, rüzgarın da etkisiyle alevlerin önüne geçemeyince Derepazarı belediyesi itfaiye ekibine haber vererek yardım istedi.

Rize'de otlak alanda yangın çıktı

Rize'de otlak alanda yangın çıktı

İTFAİYE OLAY YERİNDE

Yaklaşık 300 metrekarelik alanda çıkan yangın, olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin de müdahalesiyle daha fazla büyümeden söndürülerek soğutma çalışmaları gerçekleştirildi.

Rize'de otlak alanda yangın çıktı

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