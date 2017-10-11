Rize'de sel paniği

Rize’de dün akşam saatlerinden itibaren aralıklarla etkili olan şiddetli yağış nedeniyle Güneysu İlçesi'nin Başköy Köyü yolu heyelan sonucu ulaşıma kapandı. Heyelanda dere yatağına dolan toprak kütlesi nedeniyle taşan dere suları köy yolunda hasara neden oldu. İlçe Özel İdaresi’ne ait iş makineleri kapalı köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.

SEL ANINI ANLATTILAR

Başköy Köyü'nde yağmur sularıyla yükselen dere aniden yola taşınca köylüler büyük panik yaşamıştı. Köylüler kameraya yansıyan o anları anlattı. Muhammet Kalender heyelanın kapattığı köy yolunda iş makinesinin çalıştığı sırada bir anda gelen seli gördüklerini belirterek, “Burada insanlar vardı. O anda çok korktuk ve birbirimizi ‘Kaçın’ diye uyardık. Sonra iş makinesi müdahale etmeye başladı.” dedi.

"KAÇIŞMAYA BAŞLADIK"

Başköy Köyü Muhtarı Hızır Reyhan da “Irmağın başında dün akşam büyük bir heyelan oldu. Üzerinden de yol geçiyor. Çay alım yeri ve bir bakkal vardı. Onların etrafını açarak yıkılmalarını engelledik. Burada kalabalıktık. Selde bir anda gelince kaçışmaya başladık.” ifadelerini kullandı.

Başköy Köyü’nde 28 Eylül tarihinde yaşanan sel ve heyelanlarda 20 ev tedbir amacıyla boşaltılmıştı.













