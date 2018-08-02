Rize’de sel suları zor anlar yaşattı

Rize’de etkili olan şiddetli yağış sonrası oluşan sel suları Çamlıhemşin ilçesinde adeta önüne geleni sürükledi.

YOLLAR ULAŞIMA KAPANDI

Bir anda etkili olan yağış ilçedeki birçok köy ve mahalle yollarını ulaşıma kapattı. Sel suları karayoluna çıkarak bir aracı sürükledi. Bazı araçlar yolda ilerlemekte güçlük çekti.

Rize'de şiddetli sel suları araçları sürükledi VİDEO

Yağmurun etkisiyle bazı bölgelerde toprak kayması meydana geldi. Ulaşıma kapanan yollar, Özel İdare ekipleri tarafından başlatılan çalışmalar ile yeniden ulaşıma açılmaya devam ediyor.