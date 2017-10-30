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Rize'de sele kapıldı cesedi Gürcistan'da bulundu

2 hafta önce Rize'deki sele kapılan 53 yaşındaki Erol Çabuk'un cansız bedeni Gürcistan'da bulundu.

30.10.2017 - 07:56
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16 Ekim günü Rize'nin Fındıklı ilçesinde başlayan sağanak yağıştan dolayı Çağlayan Deresi'nin sele sürüklediği odunları toplamak isteyen Erol Çabuk akıntıya kalıpmıştı. 2 haftalık arama çalışmalarının ardından Çabuk'un cansız bedeni 64 kilometre uzaklıktaki Gürcistan sınırının diğer tarafındaki Batum sahilinde bulundu.

Rize'de sele kapıldı cesedi Gürcistan'da bulundu

DERENİN DENİZE DÖKÜLDÜĞÜ SAHİLE GİTTİ

Olay günü yoğun yağışla oluşan selde derenin kütük ve odunlar getirmiş olabileceğini söyleyerek evden ayrılan Çabuk, derenin denize döküldüğü sahile gitmiş ve derenin getirdiği bir kütüğü almaya çalışırken gelen dev dalganın etkisi ile sulara kapılarak gözden kaybolmuştu.

Çabuk’u arama çalışmaları 12 gün boyunca sahil boyunca hem karadan hem havadan Sahil Güvenlik helikopteri ile hem de denizde botlarla ve balık adamlarla devam etti.

Rize'de sele kapıldı cesedi Gürcistan'da bulundu

GÜRCİSTAN'DAN GELEN HABER YIKTI

Günlerdir aranan şahsı arama çalışmaları devam ederken ve umutlar tükenmek üzereyken Türkiye-Gürcistan sınırının öbür yanından 64 km uzaklıktan sahilde bir erkek cesedi bulunduğu bilgisi geldi. Gürcü yetkililer, teşhis için cesedin fotoğrafını Rize’ye gönderdi. Cesedin fotoğrafı, kayıp Çabuk'a ait olabileceği ihtimali üzerine yakınlarına gösterilirken, tanınmayacak halde olan ve boynuna takılı kolyeden teşhis edilen cenazenin Çabuk'a ait olduğunu belirleyen yakınları, cenazeyi almak üzere Batum'a gitti.

Çabuk'un cansız bedeninin denizdeki akıntıyla 64 kilometre uzaklıktaki Batum sahiline kadar sürüklendiği anlaşıldı.

Rize'de sele kapıldı cesedi Gürcistan'da bulundu

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