Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

Rize'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile birlikte Çayeli ve Güneysu ilçelerinde 40 evin çatısı uçtu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarla ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti çalışması başlattı. Rüzgar bazı köylerde elektrik nakil hatlarına da zarar verdi.

475 EVİN ÇATISI ZARAR GÖRDÜ

Rize'de son aylarda şiddetli rüzgarlar nedeniyle 475 evin çatısı hasar gördü. Evlerinin çatısı hasar gören ailelere 2'şer bin lira maddi yardım yapılacağı belirtildi.

















