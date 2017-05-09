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Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

Rize'de etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle 475 ev zarar gördü.

09.05.2017 - 18:08
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Rize'de sabah saatlerinde etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle il merkezi ile birlikte Çayeli ve Güneysu ilçelerinde 40 evin çatısı uçtu.

Ölen ya da yaralananın olmadığı olaylarla ilgili İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekipleri hasar tespiti çalışması başlattı.  Rüzgar bazı köylerde elektrik nakil hatlarına da zarar verdi.

Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

475  EVİN ÇATISI ZARAR GÖRDÜ

Rize'de son aylarda şiddetli rüzgarlar nedeniyle 475 evin çatısı hasar gördü. Evlerinin çatısı hasar gören ailelere 2'şer bin lira maddi yardım yapılacağı belirtildi.

Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

Rize'de şiddetli rüzgarda 40 evin çatısı uçtu

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